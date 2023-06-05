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В Уфе внедорожник влетел в жилой дом и перевернулся: пострадали 4 человека

В Уфе внедорожник влетел в жилой дом и перевернулся: пострадали 4 человека

14:02, 05 июн 2023

Согласно информации, предоставленной УГЗ города Уфа, на ул. 8 марта, произошло опрокидывание автомобиля Рено Дастер.

К месту происшествия были направлены спасатели, которые с помощью гидравлического инструмента освободили пассажирку, получившую серьезные травмы.

Согласно информации уфимской ГИБДД, иномаркой управлял 34-летний мужчина. Двигаясь в направлении улицы Владивостокская, водитель потерял управление, наехал на бордюр, а затем въехал в жилой дом.

В результате аварии водитель и 3 пассажирки, в возрасте 19, 20 и 24 лет, были госпитализированы. Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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