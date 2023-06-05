В Башкирии две девочки выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара

14:15, 05 июн 2023

В понедельник утром, 5 июня, в садовом доме, расположенном в СНТ "Венеция" в городе Нефтекамск, вспыхнул пожар. Информацию об этом передали в МЧС Башкирии.







Сообщение об инциденте поступило спасателям в 11 часов утра. В садовом товариществе загорелся дом общей площадью 40 кв. метров, с мансардным этажом и верандой. Возгорание было локализовано, открытое горение было полностью потушено за двадцать минут.





В результате пожара травмы получили две девочки в возрасте 11 и 12 лет. По предварительным данным, они выпрыгнули из окна мансардного этажа, спасаясь от огня. Обе девочки были госпитализированы с переломами и ушибами ног. Кроме того, в больницу был доставлен сорокалетний мужчина, получивший ожоги конечностей.

Читайте также: В Башкирии в частном жилом доме при пожаре погибли отец с сыном

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ

Причину произошедшего выяснит дознаватель МЧС РБ.