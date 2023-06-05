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В Башкирии ураганный ветер снес крышу фермы

В Башкирии ураганный ветер снес крышу фермы

16:31, 05 июн 2023

В Башкирии в небольшом населенном пункте Старонадеждино, который располагается в Благовещенском районе республики, в субботу, 3 июня, бушевала непогода: гремел гром, сверкали молнии, пошел ливень. И внезапно подул очень сильный ветер.

Всего за 15 минут шквалистый ветер сорвал кровлю с сарая одной из усадеб, сломал ветки деревьев и разбросал их по огородам. Не обошел ураган стороной и одно из сельскохозяйственных предприятий: ветер не только снёс крышу, но и порвал провода, лишив хозяйство электричества, а телят и коров - воды и пищи.

Самое главное, что никто не пострадал.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Благовещенский район происшествия ураган
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