На трассе в Башкирии в страшной аварии погибла молодая женщина

23:51, 05 июн 2023

Накануне в Учалинском районе Башкирии случилась жуткая авария, в результате которой 2 человека погибли и еще трое, включая 5-летнего ребенка, получили травмы. По информации спасателей, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи населенного пункта Казаккулово, на участке автодороги "Учалы-Миасс".







Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС РБ, зафиксировали столкновение двух иномарок – КИА Спортейдж и Хендэ Tucson. В салоне Киа погибла 32-летняя женщина по имени Айгуль. В момент аварии она находилась на переднем пассажирском сиденье, за рулем был ее муж, а на заднем - их 5-летний сын. Со слов очевидцев ДТП, основной удар пришелся на место, где сидела молодая женщина.





Мужа и сына Айгуль госпитализировали в больницу города Белорецк. По словам родственников, мужчина был помещен в отделение реанимации с серьезными травмами, мальчик же отделался сильными ушибами.



По информации, предоставленной пресс-центром ГИБДД в другом автомобиле, Hyundai Tucson, погибла 60-летняя пассажирка, а водитель был доставлен в больницу.

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Автор: Семен Подгорный