В Уфе неизвестные расстреляли прохожего
09:28, 06 июн 2023
В Уфе в микр-не Черниковка произошла перестрелка, свидетелями которой стали местные жители.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Мэш Батащ, происшествие случилось на ул. Александра Невского: подъехавшие к прохожему незнакомцы, открыли стрельбу из травматического оружия в его сторону, а затем поспешно уехали.
Горожанин получил огнестрельные ранения в правое плечо и спину. К счастью, пули оказались резиновыми. Пострадавший самостоятельно добрался до своего приятеля, который сопроводил его в больницу, где врачи успешно извлекли пули.
Причина произошедшего пока неизвестна. Полицейские ищут нападавших.
Читайте также:Уфимец устроил стрельбу по защитникам избитой им женщины
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Под Уфой наркоманы расстреляли полицейского, скрываясь от погони
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе парни устроили стрельбу из-за девушки
Происшествия в Башкирии
В Уфе в ночной стрельбе пострадал человек
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке избили и расстреляли из травмата молодого человека