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В Уфе неизвестные расстреляли прохожего

В Уфе неизвестные расстреляли прохожего

09:28, 06 июн 2023

В Уфе в микр-не Черниковка произошла перестрелка, свидетелями которой стали местные жители.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Мэш Батащ, происшествие случилось на ул. Александра Невского: подъехавшие к прохожему незнакомцы, открыли стрельбу из травматического оружия в его сторону, а затем поспешно уехали.



Горожанин получил огнестрельные ранения в правое плечо и спину. К счастью, пули оказались резиновыми. Пострадавший самостоятельно добрался до своего приятеля, который сопроводил его в больницу, где врачи успешно извлекли пули.

Причина произошедшего пока неизвестна. Полицейские ищут нападавших.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа стрельба
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