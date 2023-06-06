В ночном пожаре в Башкирии погибла 47-летняя женщина

09:57, 06 июн 2023

Ночью в Башкирии произошел пожар, который унёс жизнь 47-летней женщины. Информацию об этом передали в республиканском МЧС. Трагическое происшествие случилось в ночь на 6 июня в населенном пункте Телепаново Илишевского района РБ.



Прибывшая на место команда спасателей оперативно потушила огонь, но в процессе тушения огнеборцы нашли внутри дома тело без признаков жизни. Врачи пытались провести реанимацию женщины, однако безуспешно.







На данный момент дознаватель МЧС проводит расследование, выясняя причины пожара. На месте работают следователи.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что еще один смертельный пожар случился поздно вечером в населенном пункте Тупеево в Илишевском районе Башкортостана.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ