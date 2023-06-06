В Башкирии отколовшийся кусок гранита убил рабочего
10:29, 06 июн 2023
В Башкирии произошел несчастный случай в результате чего погиб рабочий ООО «УралТаш-Гранит». Об этом сообщает республиканская Гострудинспекция.
По информации ведомства, 4 июня, во время ночной смены, 26-летний распиловщик камня перемещал тележку с горной породой и в это время на него упал кусок гранита. Мужчина скончался на месте.
В рамках расследования установят причины и подробности произошедшего инцидента.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Республике Башкортостан началось расследование инцидента, в котором 46-летний работник ИП Габдрахманов получил серьезные ожоги.
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Автор: Семен Подгорный
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