Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии отколовшийся кусок гранита убил рабочего

В Башкирии отколовшийся кусок гранита убил рабочего

10:29, 06 июн 2023

В Башкирии произошел несчастный случай в результате чего погиб рабочий ООО «УралТаш-Гранит». Об этом сообщает республиканская Гострудинспекция.

По информации ведомства, 4 июня, во время ночной смены, 26-летний распиловщик камня перемещал тележку с горной породой и в это время на него упал кусок гранита. Мужчина скончался на месте.

В рамках расследования установят причины и подробности произошедшего инцидента.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Республике Башкортостан началось расследование инцидента, в котором 46-летний работник ИП Габдрахманов получил серьезные ожоги

Читайте также:

В гострудинспекции Башкирии назвали причину гибели водителя между двумя троллейбусами
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия несчастный случай
Читайте также

В Нефтекамске на заводе «НЕФАЗ» погиб рабочий
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске на заводе «НЕФАЗ» погиб рабочий
Под Уфой на стройке дома в «Миловском парке» погиб ещё один рабочий
Происшествия в Башкирии
Под Уфой на стройке дома в «Миловском парке» погиб ещё один рабочий
В Учалинском районе опрокинулся самосвал перевозивший горную руду: погиб водитель
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе опрокинулся самосвал перевозивший горную руду: погиб водитель
В Ишимбае рабочего насмерть ударило током при укладке брусчатки
Происшествия в Башкирии
В Ишимбае рабочего насмерть ударило током при укладке брусчатки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: