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Житель Башкирии поссорился с товарищами и поджег их вместе с домом

Житель Башкирии поссорился с товарищами и поджег их вместе с домом

10:51, 06 июн 2023

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по делу о жестоком убийстве жителя Белорецкого района республики. Соответствующая информация была предоставлена пресс-центром надзорного ведомства.



Как утверждает следствие, в мае прошлого года в населенном пункте Тирлянский трое мужчин употребляли алкоголь. В ходе празднества между обвиняемым и его знакомым вспыхнула ссора, в результате которой обвиняемый решил убить своего оппонента. Для осуществления своего злодеяния мужчина поджег картонную коробку на веранде дома и скрылся с места преступления.


В результате пожара один из потерпевших погиб, а второй скончался от черепно-мозговой травмы, нанесенной не обвиняемым.

Подсудимый не признался в содеянном. Его дальнейшую судьбу решит Верховный суд Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецкий район происшествия убийство суд
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