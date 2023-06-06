Житель Башкирии поссорился с товарищами и поджег их вместе с домом
10:51, 06 июн 2023
Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по делу о жестоком убийстве жителя Белорецкого района республики. Соответствующая информация была предоставлена пресс-центром надзорного ведомства.
Как утверждает следствие, в мае прошлого года в населенном пункте Тирлянский трое мужчин употребляли алкоголь. В ходе празднества между обвиняемым и его знакомым вспыхнула ссора, в результате которой обвиняемый решил убить своего оппонента. Для осуществления своего злодеяния мужчина поджег картонную коробку на веранде дома и скрылся с места преступления.
В результате пожара один из потерпевших погиб, а второй скончался от черепно-мозговой травмы, нанесенной не обвиняемым.
Подсудимый не признался в содеянном. Его дальнейшую судьбу решит Верховный суд Башкирии.