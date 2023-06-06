В Башкирии погибла годовалая девочка утонув в надувном бассейне

11:32, 06 июн 2023

В Башкирии в понедельник, 5 июня, на территории частного дома произошел несчастный случай: в надувном бассейне утонул годовалый ребенок. Об этом сообщает издание "Башинформ", ссылаясь на собственный источник.







Трагедия произошла в многодетной семье, проживающей в Баймакском районе Башкортостана. По имеющейся информации, в момент происшествия отец семейства занимался ремонтом своего автомобиля во дворе. Дочь находилась поблизости, но в определённый момент пропала из виду. Отправившись на ее поиски, мужчина обнаружил тело ребенка в бассейне.



Погибшей на следующей неделе должно было исполниться 2 года. По информации издания, 33-летний мужчина и его 38-летняя жена занимаются воспитанием еще двух дочерей, возрастом 7 и 8 лет, а также двух сыновей – 5-летнего и новорожденного.





Межрайонным следственным отделом города Сибай проводится проверка в связи с этой трагедией.



"Назначена судмедэкспертиза, выясняются все обстоятельства несчастного случая", - сообщили в Следственном комитете РБ.

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Автор: Семен Подгорный