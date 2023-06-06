В Башкирии 3-летнего ребенка насмерть придавило раковиной
15:19, 06 июн 2023
В Башкирии 3-летнего ребенка насмерть придавило раковиной. Несчастный случай произошел в городе Мелеуз в доме бабушки и дедушки погибшей девочки.
Малышка гостила в доме вместе со своими старшими братом и сестрой. Пока другие дети развлекались на улице и в соседних комнатах, а взрослые находились в огороде, ее оставили одну без присмотра. Исследуя ванную комнату, она забралась на мусорное ведро и взялась руками за раковину, которая не была прикреплена к стене.
Рукомойник вместе с массивной тумбочкой упал на ребенка сверху и придавил насмерть. Её обнаружила сестра, которая поспешила позвать взрослых. Ребенка доставили в больницу, но, к сожалению, было уже слишком поздно.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Мэш Батащ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на полигоне ТБО насмерть придавило работника
Происшествия в Башкирии
В Башкирии насмерть придавило грузом оператора крана
Происшествия в Башкирии
В Ишимбайском районе рабочего насмерть задавило спиленным деревом
Происшествия в Башкирии
Жителя Мелеуза придавило рухнувшей кирпичной стеной