15:19, 06 июн 2023

В Башкирии 3-летнего ребенка насмерть придавило раковиной. Несчастный случай произошел в городе Мелеуз в доме бабушки и дедушки погибшей девочки.







Малышка гостила в доме вместе со своими старшими братом и сестрой. Пока другие дети развлекались на улице и в соседних комнатах, а взрослые находились в огороде, ее оставили одну без присмотра. Исследуя ванную комнату, она забралась на мусорное ведро и взялась руками за раковину, которая не была прикреплена к стене.



Рукомойник вместе с массивной тумбочкой упал на ребенка сверху и придавил насмерть. Её обнаружила сестра, которая поспешила позвать взрослых. Ребенка доставили в больницу, но, к сожалению, было уже слишком поздно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Мэш Батащ