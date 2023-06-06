После удара молнии в Башкирии загорелся двухэтажный дом

16:08, 06 июн 2023

Во вторник, 6 июня, в населенном пункте Тирлянский Белорецкого района Башкортостана вследствие удара молнии загорелся двухэтажный дом. Информацию об этом в Telegram-канале передал председатель Государственного комитета республики по ЧС Фарит Гумеров.



- На место происшествия были направлены спасатели. К счастью, погибших или пострадавших нет, - сообщил руководитель ведомства.







В МЧС предупредили жителей о том, что сегодня в различных районах Башкирии прогнозируются грозы, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. В связи с этим спасатели призвали соблюдать меры безопасности.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по делу о жестоком убийстве жителя Белорецкого района республики.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ