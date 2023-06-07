Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии нетрезвый мужчина пытался спасти друга и утонул вместе с ним

В Башкирии нетрезвый мужчина пытался спасти друга и утонул вместе с ним

09:17, 07 июн 2023

В Башкирии во вторник, 6 июня, в реке Большой Ик, расположенной в населенном пункте Саиткулово Кугарчинского района республики, произошла трагедия – утонули двое мужчин в возрасте 54 и 63 лет. Об этом информировали в МЧС Башкортостана.



По имеющейся информации, погибшие были в компании еще двух человек. Они вместе отдыхали на берегу реки, хотя купание в этом месте запрещено и указаны соответствующие предупреждающие знаки. В определенный момент один из мужчин решил окунуться в воду и начал идти ко дну. Второй предпринял попытку помочь ему, в результате утонули оба.


– По словам очевидцев, они употребляли алкогольные напитки, – сообщили в экстренных службах.

Тела утонувших были извлечены из воды спасателями Госкомитета РБ по ЧС. В настоящее время ведутся оперативно-следственные действия по данному инциденту.

Читайте также:

В Уфе на диком пляже утонул пенсионер
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Кугарчинский район происшествия смерть на воде
Читайте также

В Башкирии во время заплыва утонул 40-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время заплыва утонул 40-летний мужчина
В Башкирии водолазы достали из воды тела двух мужчин
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водолазы достали из воды тела двух мужчин
В Башкирии в частном жилом доме при пожаре погибли отец с сыном
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в частном жилом доме при пожаре погибли отец с сыном
В Уфе на озере утонул 38-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Уфе на озере утонул 38-летний мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: