В Башкирии нетрезвый мужчина пытался спасти друга и утонул вместе с ним

09:17, 07 июн 2023

В Башкирии во вторник, 6 июня, в реке Большой Ик, расположенной в населенном пункте Саиткулово Кугарчинского района республики, произошла трагедия – утонули двое мужчин в возрасте 54 и 63 лет. Об этом информировали в МЧС Башкортостана.







По имеющейся информации, погибшие были в компании еще двух человек. Они вместе отдыхали на берегу реки, хотя купание в этом месте запрещено и указаны соответствующие предупреждающие знаки. В определенный момент один из мужчин решил окунуться в воду и начал идти ко дну. Второй предпринял попытку помочь ему, в результате утонули оба.





– По словам очевидцев, они употребляли алкогольные напитки, – сообщили в экстренных службах.



Тела утонувших были извлечены из воды спасателями Госкомитета РБ по ЧС. В настоящее время ведутся оперативно-следственные действия по данному инциденту.

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Автор: Семен Подгорный