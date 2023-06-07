В Башкирии ночью сгорел торговый комплекс

09:40, 07 июн 2023

В Башкирии в ночь на среду, 7 июня, в населенном пункте Аскарово Абзелиловского района республики возник пожар. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.







Прибыв на место происшествия, спасательные службы обнаружили горение на втором этаже и распространение огня на всю крышу 2-этажного нежилого строения из шлакоблоков.



При тушении возгорания было задействовано 15 спасателей и семь единиц пожарной техники. К счастью, никто из людей не пострадал.





Подробности о причинах пожара и обстоятельствах произошедшего выясняются.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в населенном пункте Туишево, расположенном в Абзелиловском районе Башкирии, случился серьезный пожар. В момент происшествия в одном из домов находились маленькая девочка, ей было всего 5 лет, и 7-летний мальчик.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ