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В Башкирии ночью сгорел торговый комплекс

В Башкирии ночью сгорел торговый комплекс

09:40, 07 июн 2023

В Башкирии в ночь на среду, 7 июня, в населенном пункте Аскарово Абзелиловского района республики возник пожар. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.



Прибыв на место происшествия, спасательные службы обнаружили горение на втором этаже и распространение огня на всю крышу 2-этажного нежилого строения из шлакоблоков.

При тушении возгорания было задействовано 15 спасателей и семь единиц пожарной техники. К счастью, никто из людей не пострадал.


Подробности о причинах пожара и обстоятельствах произошедшего выясняются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в населенном пункте Туишево, расположенном в Абзелиловском районе Башкирии, случился серьезный пожар. В момент происшествия в одном из домов находились маленькая девочка, ей было всего 5 лет, и 7-летний мальчик.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия пожар
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