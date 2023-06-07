Башкирию засыпало градом размером с куриное яйцо

10:05, 07 июн 2023

На территории Башкирии накануне прошли сильные осадки. Местами выпал град необычайных размеров, сравнимых с пинг-понговым шариком или даже среднего размера куриным яйцом. Пользователи социальных сетей поделились фотографиями этих "находок".



- Вчера днем в нашем селе Азикеево выпал вот такого размера град, - рассказывает пользователь соцсетей из Белорецкого района.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети