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Башкирию засыпало градом размером с куриное яйцо

Башкирию засыпало градом размером с куриное яйцо

10:05, 07 июн 2023

На территории Башкирии накануне прошли сильные осадки. Местами выпал град необычайных размеров, сравнимых с пинг-понговым шариком или даже среднего размера куриным яйцом. Пользователи социальных сетей поделились фотографиями этих "находок".

- Вчера днем в нашем селе Азикеево выпал вот такого размера град, - рассказывает пользователь соцсетей из Белорецкого района.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район град погода
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