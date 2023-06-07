Пенсионер из Уфы, больной раком, в свой день рождения зарезал сына

10:26, 07 июн 2023

84-летний уфимец, страдающий от онкологического заболевания, убил собственного сына. Об этом информирует телеграм-канал Мэш Батащ. Трагическое происшествие случилось во время празднования дня рождения пенсионера.







Примерно полгода назад пожилой мужчина пострадал от мошенников: неизвестные злоумышленники позвонили и сообщили, что его сын якобы попал в аварию и попросили полмиллиона рублей, чтобы "замять" дело и избежать неприятностей. Доверившись аферистам, пожилой житель Уфы следовал их указаниям и перечислил денежные средства.





Когда правда открылась пенсионер, затаив обиду на сына, поссорился с ним. В день встречи между мужчинами вновь возникла ссора, а затем драка, в результате которой дедушка выхватил нож и нанес четыре удара сыну. Прежде чем прибыла полиция и скорая помощь, он успел связаться по телефону со своей внучкой и сообщил, что ее отец плохо себя почувствовал.



Мужчина признал свою вину. В настоящее время полицейские разбираются в случившемся.

Читайте также: Житель Башкирии поссорился с товарищами и поджег их вместе с домом

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный