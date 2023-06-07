В Уфе грузовая ГАЗель сбила 12-летнюю школьницу (ВИДЕО)
12:03, 07 июн 2023
Уфимское ГИБДД сообщило о ДТП, в которое попала что 12-летняя девочка. Происшествие случилось на бульваре Тухвата Янаби во вторник, 6 июня.
Судя по записям с видеокамер наблюдения, школьница вместе со своей подругой переходила нерегулируемый пешеходный переход. Водитель одного из авто остановился, чтобы дать пройти пешеходам. Однако на соседней полосе водитель грузовика вероятно не заметил девочек, и его не смутила остановившаяся машина у пешеходного перехода.
Занятые разговором, девочки увидели ГАЗель в последний момент и успели немного отойти в сторону. Зеркало большегруза задевает одну из них, и школьница падает.
Пострадавшую госпитализировали в больницу с травмами головы и ушибами. Инспекторы ДПС разбираются в произошедшем.
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