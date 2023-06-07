В Башкирии под окнами дома обнаружили тело молодой женщины
14:15, 07 июн 2023
В социальных медиа появилась публикация очевидцев о трагической гибели жительницы города Мелеуз.
Свидетели утверждают, что ее тело было обнаружено под окнами многоквартирного дома. Они также сообщили, что перед трагедией женщина ссорилась с мужем.
Представители пресс-центра Следственного комитета подтвердили факт происшествия. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
"Инцидент случился в субботу вечером, 3 июня. В настоящее время следствие продолжает устанавливать подробности смерти женщины", - сообщили сотрудники Следкома Республики Башкортостан.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии 3-летнего ребенка насмерть придавило раковиной. Несчастный случай произошел в городе Мелеуз в доме бабушки и дедушки погибшей девочки.
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