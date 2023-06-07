Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе два вагона с лесоматериалами сошли с рельсов

В Уфе два вагона с лесоматериалами сошли с рельсов

14:29, 07 июн 2023

В среду утром, седьмого июня, в городе Уфа произошел сход двух вагонов, перевозивших лесоматериалы. Эту информацию передал пресс-центр Центрального межрегионального следственного управления по транспорту Следкома РФ.



По имеющейся информации, инцидент произошел на ж/д станции Дема во время маневровых операций. К счастью, никто не пострадал и не погиб в результате данного инцидента. В настоящее время на месте проводятся работы по устранению последствий происшествия.

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. В деле разбирается специалист республиканского следкома, который осуществляет осмотр места инцидента.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Учалинском районе Башкирии с рельсов сошел груженный щебнем поезд
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе Башкирии с рельсов сошел груженный щебнем поезд
В Сибае с рельсов сошел грузовой поезд
Общество в Башкирии
В Сибае с рельсов сошел грузовой поезд
В Уфе произошло столкновение двух поездов | видео
Происшествия в Башкирии
В Уфе произошло столкновение двух поездов | видео
В Норильске экстренно сел самолет из Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Норильске экстренно сел самолет из Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: