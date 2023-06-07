В Уфе два вагона с лесоматериалами сошли с рельсов
14:29, 07 июн 2023
В среду утром, седьмого июня, в городе Уфа произошел сход двух вагонов, перевозивших лесоматериалы. Эту информацию передал пресс-центр Центрального межрегионального следственного управления по транспорту Следкома РФ.
По имеющейся информации, инцидент произошел на ж/д станции Дема во время маневровых операций. К счастью, никто не пострадал и не погиб в результате данного инцидента. В настоящее время на месте проводятся работы по устранению последствий происшествия.
Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. В деле разбирается специалист республиканского следкома, который осуществляет осмотр места инцидента.