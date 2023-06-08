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В Башкирии закрыли мост, на котором просел асфальт и появилась трещина

В Башкирии закрыли мост, на котором просел асфальт и появилась трещина

09:01, 08 июн 2023

В Бураевском районе Башкортостана, на 162-ом километре автодороги Уфа – Бирск – Янаул, разрушилось асфальтовое покрытие на мосту и треснула поперечная балка конструкции. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.

Информацию об этом получили экстренные службы вечером в среду, 7 июня. Мост находится недалеко от населенного пункта Кузбаево.

В связи с ремонтными работами с 22.00 на данном участке было перекрыто движение.

Для объезда данного участка предусмотрен маршрут через Нефтекамск или через Верхние Татышлы.
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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бураевский район происшествия
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