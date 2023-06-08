В Башкирии закрыли мост, на котором просел асфальт и появилась трещина
09:01, 08 июн 2023
В Бураевском районе Башкортостана, на 162-ом километре автодороги Уфа – Бирск – Янаул, разрушилось асфальтовое покрытие на мосту и треснула поперечная балка конструкции. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.
Информацию об этом получили экстренные службы вечером в среду, 7 июня. Мост находится недалеко от населенного пункта Кузбаево.
В связи с ремонтными работами с 22.00 на данном участке было перекрыто движение.
Для объезда данного участка предусмотрен маршрут через Нефтекамск или через Верхние Татышлы. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram