В Башкирии закрыли мост, на котором просел асфальт и появилась трещина

09:01, 08 июн 2023

В Бураевском районе Башкортостана, на 162-ом километре автодороги Уфа – Бирск – Янаул, разрушилось асфальтовое покрытие на мосту и треснула поперечная балка конструкции. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.



Информацию об этом получили экстренные службы вечером в среду, 7 июня. Мост находится недалеко от населенного пункта Кузбаево.



В связи с ремонтными работами с 22.00 на данном участке было перекрыто движение.



Для объезда данного участка предусмотрен маршрут через Нефтекамск или через Верхние Татышлы.

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Фото: МЧС по РБ