В Башкирии из-за утечки газа в пожаре погибла женщина

09:41, 08 июн 2023

В Башкирии в четверг, 8 июня, около шести часов утра произошел смертельный пожар в городе Стерлитамак. Информацию о происшествии передали в республиканском МЧС. Огнем охватило жилой дом на улице Репина.



Соседи сообщили, что причиной происшествия стала утечка балонного газа, что привело к быстрому распространению пламени по всему строению.







В ходе тушения пожара огнеборцы нашли тело женщины возрастом 60 лет. Медицинская бригада пыталась провести реанимацию пострадавшей, однако спасти ее жизнь не удалось. Врачам пришлось констатировать смерть жительницы города.



На месте инцидента в настоящее время находится дознаватель МЧС Республики Башкортостан.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ