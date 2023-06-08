В Башкирии ранним утром пожар унес жизнь женщины

09:52, 08 июн 2023

В четверг утром, 8 июня, в Гафурийском районе Башкирии произошла трагедия –погибла женщина во время пожара. Об этом информирует пресс-центр Министерства по чрезвычайным ситуациям региона.







Инцидент произошел в населённом пункте Красноусольский в частном доме, расположенном на улице Фрунзе. На тушение пожара выехали спасатели МЧС РБ и сотрудники других служб экстренного реагирования. До прибытия огнеборцев хозяин дома успел спасти свою 46-летнюю супругу из горящего дома и передал ее бригаде скорой помощи. К сожалению, спустя некоторое время врачи констатировали смерть женщины.



Дознавателю МЧС Башкортостана предстоит выяснить все детали произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ