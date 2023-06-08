В Башкирии из пруда достали труп мужчины в одежде

19:23, 08 июн 2023

В Кушнаренковском районе Башкирии недалеко от населенного пункта Картяки местные жители в пруду обнаружили тело мужчины в одежде.



Как сообщает МЧС по РБ происшествие случилось в четверг, 8 июня, примерно в 12 часов дня.



"Предполагается, что 48-летний мужчина погиб во время ловли рыбы на местном пруду", - рассказали в ведомстве.



Подробности произошедшего в данный момент устанавливаются. Правоохранители приступили к проведению оперативно-следственных мероприятий.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что накануне в Башкортостане мужчина пытался спасти своего друга из реки, но оба утонули.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС РБ