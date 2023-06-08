Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии из пруда достали труп мужчины в одежде

В Башкирии из пруда достали труп мужчины в одежде

19:23, 08 июн 2023

В Кушнаренковском районе Башкирии недалеко от населенного пункта Картяки местные жители в пруду обнаружили тело мужчины в одежде.

Как сообщает МЧС по РБ происшествие случилось в четверг, 8 июня, примерно в 12 часов дня.

"Предполагается, что 48-летний мужчина погиб во время ловли рыбы на местном пруду", - рассказали в ведомстве.

Подробности произошедшего в данный момент устанавливаются. Правоохранители приступили к проведению оперативно-следственных мероприятий.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что накануне в Башкортостане мужчина пытался спасти своего друга из реки, но оба утонули.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия смерть на воде
Читайте также

В Уфе из озера Кашкадан спасатели вытащили труп мужчины в одежде
Происшествия в Башкирии
В Уфе из озера Кашкадан спасатели вытащили труп мужчины в одежде
В Башкирии водолазы нашли тело пропавшего 9 августа молодого мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водолазы нашли тело пропавшего 9 августа молодого мужчины
В Башкирии из реки извлекли утопленника
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из реки извлекли утопленника
В Башкирии из реки достали труп неизвестного мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из реки достали труп неизвестного мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: