В Башкирии в горящем доме погибла 76-летняя женщина

09:43, 09 июн 2023

В четверг, ближе к полуночи, 8 июня, в округе Калтасинском районе Башкортостана, во время пожара погибла пожилая женщина. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.



Инцидент произошел в населенном пункте Новояшево. Здесь на Садовой улице загорелся частный дом. К месту возгорания были направлены пожарные и инструктор Госкомитета по предотвращению пожаров. В ходе тушения огня и разбора завалов было найдено тело женщины в возрасте 76 лет.







Причины этой трагедии в настоящее время выясняются.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Калтасинском районе Башкирии, на расстоянии 4 километров от населенного пункта Куяново, был локализован природный пожар, охвативший площадь более 20 гектаров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ