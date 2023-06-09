В Башкирии в горящем доме погибла 76-летняя женщина
09:43, 09 июн 2023
В четверг, ближе к полуночи, 8 июня, в округе Калтасинском районе Башкортостана, во время пожара погибла пожилая женщина. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.
Инцидент произошел в населенном пункте Новояшево. Здесь на Садовой улице загорелся частный дом. К месту возгорания были направлены пожарные и инструктор Госкомитета по предотвращению пожаров. В ходе тушения огня и разбора завалов было найдено тело женщины в возрасте 76 лет.
Причины этой трагедии в настоящее время выясняются.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Калтасинском районе Башкирии, на расстоянии 4 километров от населенного пункта Куяново, был локализован природный пожар, охвативший площадь более 20 гектаров.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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