В Уфе водитель Киа Оптима сбил на пешеходном переходе пенсионерку
10:46, 09 июн 2023
В четверг, 8 июня, ближе к полуночи, в Демском районе города Уфа произошло ДТП: иномарка наехала на пожилую женщину. Подробности происшествия сообщили в пресс-центре столичной Госавтоинспекции.
Водитель, 36-летний владелец автомобиля Киа Оптима, двигаясь по улице Правды, совершил наезд на 68-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента пенсионерка с переломами была доставлена в больницу для госпитализации.
Инспекторам ГИБДД предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего.
Ранее уфимское ГИБДД сообщило о ДТП, в которое попала что 12-летняя девочка. Происшествие случилось на бульваре Тухвата Янаби во вторник, 6 июня.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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