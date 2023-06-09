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В Уфе сбили двух десятилетних девочек (ВИДЕО)

В Уфе сбили двух десятилетних девочек (ВИДЕО)

11:17, 09 июн 2023

ГИБДД по городу Уфа сообщает, что в четверг, 8 июня, в столице случились два ДТП, в которых травмы получили юные пешеходы.

Первый случай зарегистрирован на улице Революционной: 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем Киа Соул, наехала на десятилетнюю девочку, переходившую проезжую часть в неположенном для этого месте.



Во втором ДТП, которое случилось на улице Новогорной, также травмы получила 10-летняя школьница, которая перебегала дорогу на участке без пешеходного перехода. Наехал на девочку владелец Тойоты Vellfire. Инцидент зафиксировал видеорегистратор иномарки.

Пострадавшие были доставлены в городские больницы с ушибами и переломами. Госавтоинспекция разбирается в деталях произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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