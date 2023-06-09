В Уфе на железнодорожном вокзале загорелась емкость с горючим (ВИДЕО)

22:18, 09 июн 2023

В Уфе произошел пожар на железнодорожном вокзале. По предварительным данным загорелась емкость, содержащая воспламеняющую жидкость по адресу ул. Малая Силикатная.



На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара №3 в количестве 17 единиц техники, пожарный поезд и катер. Данную информацию подтвердили в пресс-центре МЧС Башкирии. Пламя охватило одно из зданий склада. Как сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Башкирии Эдуард Идрисов, на складе находится 12 цистерн, горит только одна из них. Причины возгорания пока неизвестны, на месте работает испытательная пожарная лаборатория. Сведения о чрезвычайном происшествии поступили на пульт спасателей примерно в 21.05.





ТАСС, ссылаясь пресс-службу РЖД, сообщает, что возгорание емкостей для хранения жидкостей произошло на путях необщего пользования предприятия "Уфа-Хим", примыкающего к станции Уфа.





«Вокзал и станция не пострадали. На место пожара направлен пожарный поезд. В нем 103 тонны воды и 7 тонн пенообразователя. На движение пассажирских поездов ситуация не влияет», — сообщила РБК Уфа специалист по связям с общественностью службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Лилия Хабибова."Один пациент доставлен в ожоговый центр в тяжелом состоянии", — сообщили в Минздраве Башкирии.

Жители столицы активно выкладывают фото столба дыма в социальных сетях. Мэр города Ратмир Мавлиев в данный момент находится у очага и сообщает, что все под контролем.

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Фото: МЧС по РБ