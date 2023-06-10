В Башкирии из-за удара молнии загорелся резервуар с нефтью
18:11, 10 июн 2023
В Башкирии на территории нефтесборного пункта «Япрык», расположенного в Туймазинском районе, загорелся стальной резервуар, содержащий нефтепродукты. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.
На место происшествия оперативно были направлены спасатели МЧС и другие службы экстренного реагирования. Принимаются все необходимые меры для ликвидации возгорания. Информации о пострадавших нет.
Тушение пожара осуществляют 28 специалистов с использованием 11 единиц пожарной техники. Причина возникновения возгорания устанавливается. Среди возможных версий рассматривается вариант удара молнии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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