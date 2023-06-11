В Башкирии 4 человека пострадали в ДТП с деревом
19:35, 11 июн 2023
В Белорецком районе Башкирии произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо мужчин. По сведениям пресс-центра Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, авария произошла вечером 10 июня в населенном пункте Узян. Здесь водитель автомобиля допустил столкновение с деревом.
На место инцидента прибыли белорецкие спасатели и другие службы экстренной помощи. Пострадавшие были освобождены и переданы медикам скорой помощи. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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