В Башкирии пенсионер отравился скопившимся в погребе газом
22:43, 11 июн 2023
В населенном пункте Кунакулово, расположенном в Бижбулякском районе Башкирии, неприятный инцидент случился с 60-летним мужчиной. Информацию об этом передали в Государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели сообщили, что местный житель упал в подпол, где надышался скопившимся там газом. Его госпитализировали в местную больницу.
В ведомстве еще раз напомнили жителям РБ о важности проверки качества воздуха в закрытых помещениях перед спуском в подвал, чтобы убедиться, что воздух пригоден для дыхания.
"При спуске следует принять меры безопасности: привяжитесь одним концом веревки, а другой оставьте у человека, который будет находиться наверху, чтобы в случае необходимости можно было подать сигнал, и ваш напарник оказал помощь пострадавшему", - пояснили в экстренной службе.