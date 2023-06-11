Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пенсионер отравился скопившимся в погребе газом

В Башкирии пенсионер отравился скопившимся в погребе газом

22:43, 11 июн 2023

В населенном пункте Кунакулово, расположенном в Бижбулякском районе Башкирии, неприятный инцидент случился с 60-летним мужчиной. Информацию об этом передали в Государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.



Спасатели сообщили, что местный житель упал в подпол, где надышался скопившимся там газом. Его госпитализировали в местную больницу.

В ведомстве еще раз напомнили жителям РБ о важности проверки качества воздуха в закрытых помещениях перед спуском в подвал, чтобы убедиться, что воздух пригоден для дыхания.


"При спуске следует принять меры безопасности: привяжитесь одним концом веревки, а другой оставьте у человека, который будет находиться наверху, чтобы в случае необходимости можно было подать сигнал, и ваш напарник оказал помощь пострадавшему", - пояснили в экстренной службе.

Читайте также:

В Башкирии пропал 14-летний подросток при сплаве по реке Белой
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Бижбулякский район происшествия несчастный случай
Читайте также

Под Уфой пенсионеру оторвало стопу, в ходе использования мотоблока
Происшествия в Башкирии
Под Уфой пенсионеру оторвало стопу, в ходе использования мотоблока
В Башкирии в пожаре погиб 77-летний пенсионер
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в пожаре погиб 77-летний пенсионер
В Башкирии пропала 14-летняя девушка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала 14-летняя девушка
В Кумертау от взрыва газа в погребе пострадал мужчина
Происшествия в Башкирии
В Кумертау от взрыва газа в погребе пострадал мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: