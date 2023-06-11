В Башкирии пенсионер отравился скопившимся в погребе газом

22:43, 11 июн 2023

В населенном пункте Кунакулово, расположенном в Бижбулякском районе Башкирии, неприятный инцидент случился с 60-летним мужчиной. Информацию об этом передали в Государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.







Спасатели сообщили, что местный житель упал в подпол, где надышался скопившимся там газом. Его госпитализировали в местную больницу.



В ведомстве еще раз напомнили жителям РБ о важности проверки качества воздуха в закрытых помещениях перед спуском в подвал, чтобы убедиться, что воздух пригоден для дыхания.





"При спуске следует принять меры безопасности: привяжитесь одним концом веревки, а другой оставьте у человека, который будет находиться наверху, чтобы в случае необходимости можно было подать сигнал, и ваш напарник оказал помощь пострадавшему", - пояснили в экстренной службе.

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Автор: Семен Подгорный