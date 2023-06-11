В Башкирии пропал 16-летний подросток нуждающийся в медпомощи

22:54, 11 июн 2023

В Уфе уже 2 дня не могут найти 16-летнего Артура Хайруллаева. Подросток вышел сиз дома в пятницу, 9 июня, и по сей день о нем нет никакой информации. Волонтеры из поисковой организации "ЛизаАлерт" рассказали, что горожанин нуждается в медпомощи.



Приметы Хайруллаева: рост составляет около 166 сантиметров, телосложение худощавое, темно-русые волосы и карие глаза. В какой одежде он был в момент пропажи неизвестно.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Артура, просят позвонить по следующим номерам: 8 800 700 54 52 или 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети