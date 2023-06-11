В Башкирии обнаружили массовую гибель рыбы на реке Большой Кизил

23:31, 11 июн 2023

В субботу, 10 июня, в Абзелиловском районе Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы. Информацию об этом разместил в соцсетях руководитель местной администрации Ильдар Нафиков.



Происшествие случилось на реке Большой Кизил. Экологи и специалисты других контролирующих органов уже приступили к проверке.







– Будем держать вас в курсе текущей ситуации, – заверил глава Абзелиловского района.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что подобное явление уже происходило в муниципалитете весной 2022 года. Один из сельчан пришел с семьей на берег озера недалеко от населенного пункта Таштуй и обнаружил возле берега большое количество погибшей рыбы. Видеоролик случившегося был размещен в социальных сетях.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети