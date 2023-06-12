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Пьяный житель Башкирии утонул, отправившись купаться на пруд

Пьяный житель Башкирии утонул, отправившись купаться на пруд

11:06, 12 июн 2023

В Башкирии в воскресенье вечером, 11 июня, в Белорецком районе республики произошло новое трагическое происшествие на воде. Информацию об этом передали в региональном МЧС.



Инцидент случился недалеко от населенного пункта Комарово. Свидетели рассказали, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поплавать в местном пруду, не обратив внимание на запрещающие таблички, указывающие, что данное место не оборудовано для купания.


В понедельник, 12 июня, на место происшествия прибыли спасатели-водолазы, которые обследовали дно. В настоящее время ведется поиск погибшего.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в республику Башкортостан прибыли участники популярного телешоу "Битва экстрасенсов". Они навестили населенный пункт Буганак, расположенный в Белорецком районе РБ. 

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецкий район происшествия смерть на воде
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