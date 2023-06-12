В Башкирии 23-летняя девушка сорвалась с высоты в пещере

16:07, 12 июн 2023

23-летняя жительница Башкирии упала с высоты 6 метров в пещере Киндерлинская в Гафурийском районе республики. К счастью, в это самое время на месте находился спасатель МЧС, который тут же связался с поисково-спасательным отрядом. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.







Девушка была внутри пещеры на расстоянии 2,5 километров от входа. Общая протяженность пещеры составляет порядка 15 километров, а глубина - 128 метров. Операция по спасению продолжалась около семи часов. Добравшись до девушки, спасатели оказали ей первую помощь, закрепили на специальные жесткие носилки для передвижения в узких пространствах, а затем вынесли ее из пещеры.



"Было произведено четыре вертикальных подъема и три спуска разной высоты. Для этой цели был расширен проход, чтобы без препятствий перенести пострадавшую ", - рассказали в МЧС.





Оказалось, что девушка находилась в пещере в компании приятелей. Они не были зарегистрированы в МЧС России и не имели специального снаряжения. Исследуя пещеру, девушка упала с высоты, получив травму головы и таза. Она была доставлена до автомобиля скорой помощи спасателями.



"Ее госпитализировали в стерлитамакскую больницу. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму", - отметили в МЧС.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ