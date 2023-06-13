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В Башкирии трое мужчин устроили драку на глазах у детей

В Башкирии трое мужчин устроили драку на глазах у детей

09:21, 13 июн 2023

В башкирском городе Стерлитамаке трое мужчин устроили на улице драку на глазах у детей. Видео потасовки, которая, предположительно, произошла на улице Коммунистический 11 июня, появилась в соцсетях.



На записи видно, как недалеко от детской площадки дерутся двое мужчин в белой и зеленой футболке, спустя несколько секунд к разборке подключается еще один – он начинает бить первого сзади. В какой-то момент участник в белом валит на землю противника, и тот теряет сознание, ударившись головой. За кадром можно услышать, как ребенок кричит «Не трогайте папу!». По всей видимости, он стал свидетелем драки, в которой участвовал его отец.


В соцсетях утверждают, что потасовка завязалась якобы из-за того, что один из мужчин начал приставать к детям во дворе – и за них заступился другой.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке драка
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