В Башкирии трое мужчин устроили драку на глазах у детей

09:21, 13 июн 2023

В башкирском городе Стерлитамаке трое мужчин устроили на улице драку на глазах у детей. Видео потасовки, которая, предположительно, произошла на улице Коммунистический 11 июня, появилась в соцсетях.







На записи видно, как недалеко от детской площадки дерутся двое мужчин в белой и зеленой футболке, спустя несколько секунд к разборке подключается еще один – он начинает бить первого сзади. В какой-то момент участник в белом валит на землю противника, и тот теряет сознание, ударившись головой. За кадром можно услышать, как ребенок кричит «Не трогайте папу!». По всей видимости, он стал свидетелем драки, в которой участвовал его отец.





В соцсетях утверждают, что потасовка завязалась якобы из-за того, что один из мужчин начал приставать к детям во дворе – и за них заступился другой.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео