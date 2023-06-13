Под Уфой погиб молодой водитель «ГАЗели», врезавшись в фуру
09:42, 13 июн 2023
В понедельник, 12 июня, под Уфой произошло жесткое ДТП. По информации республиканской Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля столкнулся с фургоном и погиб.
В ведомстве рассказали, что трагическая авария случилась на участке автодороги Самара-Уфа-Челябинск. 25-летний молодой человек, управлявший "ГАЗелью", не смог избежать столкновения с впереди двигавшейся фурой марки Вольво.
Водитель машины получил серьезные травмы. Сотрудникам региональной ГК по ЧС пришлось приложить все усилия, чтобы извлечь его из автомобиля. Пострадавшего срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось - он скончался.
Сотрудникам ГИБДД сейчас разбираются в деталях произошедшего.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
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