Под Уфой погиб молодой водитель «ГАЗели», врезавшись в фуру

09:42, 13 июн 2023

В понедельник, 12 июня, под Уфой произошло жесткое ДТП. По информации республиканской Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля столкнулся с фургоном и погиб.



В ведомстве рассказали, что трагическая авария случилась на участке автодороги Самара-Уфа-Челябинск. 25-летний молодой человек, управлявший "ГАЗелью", не смог избежать столкновения с впереди двигавшейся фурой марки Вольво.







Водитель машины получил серьезные травмы. Сотрудникам региональной ГК по ЧС пришлось приложить все усилия, чтобы извлечь его из автомобиля. Пострадавшего срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось - он скончался.



Сотрудникам ГИБДД сейчас разбираются в деталях произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госавтоинспекция Башкирии