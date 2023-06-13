Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Под Уфой погиб молодой водитель «ГАЗели», врезавшись в фуру

Под Уфой погиб молодой водитель «ГАЗели», врезавшись в фуру

09:42, 13 июн 2023

В понедельник, 12 июня, под Уфой произошло жесткое ДТП. По информации республиканской Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля столкнулся с фургоном и погиб.

В ведомстве рассказали, что трагическая авария случилась на участке автодороги Самара-Уфа-Челябинск. 25-летний молодой человек, управлявший "ГАЗелью", не смог избежать столкновения с впереди двигавшейся фурой марки Вольво.



Водитель машины получил серьезные травмы. Сотрудникам региональной ГК по ЧС пришлось приложить все усилия, чтобы извлечь его из автомобиля. Пострадавшего срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось - он скончался.

Сотрудникам ГИБДД сейчас разбираются в деталях произошедшего.

Читайте также:

В Башкирии водитель разрушил чужой дом, врезавшись в него на своём автомобиле
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
Теги: Уфимский район происшествия аварии смерть
Читайте также

Авария в Мелеузовском районе: водитель Ford Focus на полном ходу съехал в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария в Мелеузовском районе: водитель Ford Focus на полном ходу съехал в кювет
Авария под Уфой: на участке автодороги Западный обход столкнулись Lada Priora и Lada Kalina
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: на участке автодороги Западный обход столкнулись Lada Priora и Lada Kalina
Смертельное ДТП в Башкирии: водитель "Лады Гранты" погиб при столкновении с "Чайкой"
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП в Башкирии: водитель "Лады Гранты" погиб при столкновении с "Чайкой"
В Башкирии фура протаранила пассажирский автобус
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии фура протаранила пассажирский автобус


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: