В Уфе детей застали за возмутительным занятием

10:01, 13 июн 2023

В городе Уфа горожане стали свидетелями возмутительной выходки, совершенной двумя несовершеннолетними подростками - они сознательно повредили припаркованное авто. Видеозапись этого инцидента, произошедшего во дворе дома по ул. Ахматова, была опубликована в социальных сетях, вызвав бурю негодования среди уфимцев.







"Двое ребят начали ломать машины во дворе, сначала они запачкали автомобили, а затем, похоже, заинтересовались одним из них... стали прыгать на нем, пинать, кидать камни и колоть железками, разбили зеркало, сорвали диск с колеса и бросили его в другие автомобили", - написал очевидец.





На замечания людей, кричавших из окон своих квартир, хулиганы отвечали оскорблениями и продолжали свои действия. В комментариях к видеозаписи пользователи с сарказмом выразили свою благодарность родителям этих мальчиков за такое воспитание и потребовали привлечь хулиганов к ответственности.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео