В Уфе из-за пожара в квартире жильцам дома пришлось экстренно эвакуироваться

10:11, 13 июн 2023

Во вторник, 13 июня, в Уфе в результате возгорания в одной из квартир жилого дома по Комсомольской улице, 13 человек – трое взрослых и десять детей – самостоятельно покинули помещения. Об этом информирует МЧС Башкирии.







По данным экстренной службы, пожар в трехкомнатной квартире на 4 этаже произошел утром, примерно 4.50. Благодаря оперативным действиям спасателей, пламя было локализовано в течение 21 минуты после получения информации о происшествии.





"Для быстрого удаления дыма с лестничных маршей пожарными была применена тактическая вентиляция. Открытое горение было успешно ликвидировано. Пострадавших среди жильцов нет", – сообщили в МЧС.



В ведомстве также сообщили, что в одной из комнат огонь повредил балкон и часть домашнего имущества. Проводится расследование для выяснения причин произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ