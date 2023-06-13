В Башкирии в квартире обнаружили тело школьницы

13:33, 13 июн 2023

В Башкирии покончила с собой 15-летняя школьница из города Дюртюли. Этот случай расследуется в рамках уголовного дела по факту доведения до самоубийства. Информацию об этом передало издание Уфа1, со ссылкой на собственный источник.



"Тело девушки обнаружили в квартире ее родители, когда вернулись домой. В семье воспитываются еще две сестры", - рассказал источник редакции.







По сведениям собеседника, инцидент случился днем в понедельник, 12 июня. Погибшая окончила девятый класс. Причины, по которым она приняла решение уйти из жизни, будут установлены следователями.



В Следственном комитете случаи самоубийств среди несовершеннолетних не комментируют.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный