В Башкирии в квартире обнаружили тело школьницы
13:33, 13 июн 2023
В Башкирии покончила с собой 15-летняя школьница из города Дюртюли. Этот случай расследуется в рамках уголовного дела по факту доведения до самоубийства. Информацию об этом передало издание Уфа1, со ссылкой на собственный источник.
"Тело девушки обнаружили в квартире ее родители, когда вернулись домой. В семье воспитываются еще две сестры", - рассказал источник редакции.
По сведениям собеседника, инцидент случился днем в понедельник, 12 июня. Погибшая окончила девятый класс. Причины, по которым она приняла решение уйти из жизни, будут установлены следователями.
В Следственном комитете случаи самоубийств среди несовершеннолетних не комментируют.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе школьница обвинила в своей смерти учителя
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе в квартире обнаружили тело 12-летнего мальчика
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе в съемной квартире обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 15-летняя школьница покончила с собой и оставила записку