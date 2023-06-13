В Уфе водитель и пассажирка Lifan получили травмы, врезавшись в электроопору

14:36, 13 июн 2023

В ночь с 11 на 12 июня в столице Башкирии на улице Вологодской произошла серьезная авария. 40-летний уфимец, находясь за рулем автомобиля марки "Лифан", врезался в столб электропередач.







Согласно сообщению, опубликованному ГИБДД города Уфа, в результате столкновения передняя часть иномарки превратилась в груду металла. Владелец авто и его 39-летняя пассажирка остались в живых, однако получили серьезные травмы. Медики, прибывшие на место инцидента, немедленно доставили обоих пострадавших в больницу для медицинского обследования и оказания необходимой помощи.



В настоящий момент специалисты проводят проверку для выяснения того, находился ли водитель в состоянии опьянения в момент ДТП.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ