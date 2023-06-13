В Башкирии водитель без прав погиб опрокинувшись в кювет
17:57, 13 июн 2023
В Башкирии в понедельник, 12 июня, случилась смертельная авария в Туймазинском районе республики. Информацию об этом передали региональном ГИБДД.
На третьем километре автодороги Туймазы – Серафимовский – Усманташлы 31-летний владелец автомобиля "Лада Приора", двигаясь в направлении населенного пункта Гафурово, вылетел в кювет и перевернулся. В результате полученных травм водитель скончался на месте. Сообщается, что у погибшего отсутствовали водительские права.
В настоящий момент детали произошедшего уточняются. За последние сутки в Башкортостане зарегистрировано 6 ДТП, в которых погибли 2 человека, еще 5 человек получили травмы.