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В Башкирии погиб мотоциклист лоб в лоб столкнувшись с иномаркой

В Башкирии погиб мотоциклист лоб в лоб столкнувшись с иномаркой

23:14, 13 июн 2023

Во вторник, 13 июня, под Уфой произошла авария, в результате которой погиб водитель мотоцикла. Информацию об этом передали в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Башкирии.



ДТП между водителем байка Кроссмастер и автомобилем Черри Тигго произошло на одной из улиц населенного пункта Жуково. 
В результате лобового столкновения мотоциклист получил смертельные травмы. Пассажира двухколесного ТС с серьезными повреждениями госпитализировали.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД и другие службы.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе водитель и пассажирка Lifan получили травмы, врезавшись в электроопору.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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