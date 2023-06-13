В Башкирии погиб мотоциклист лоб в лоб столкнувшись с иномаркой

23:14, 13 июн 2023

Во вторник, 13 июня, под Уфой произошла авария, в результате которой погиб водитель мотоцикла. Информацию об этом передали в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Башкирии.







ДТП между водителем байка Кроссмастер и автомобилем Черри Тигго произошло на одной из улиц населенного пункта Жуково.

В результате лобового столкновения мотоциклист получил смертельные травмы. Пассажира двухколесного ТС с серьезными повреждениями госпитализировали.



На данный момент обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД и другие службы.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе водитель и пассажирка Lifan получили травмы, врезавшись в электроопору.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ