В Башкирии погиб мотоциклист лоб в лоб столкнувшись с иномаркой
23:14, 13 июн 2023
Во вторник, 13 июня, под Уфой произошла авария, в результате которой погиб водитель мотоцикла. Информацию об этом передали в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Башкирии.
ДТП между водителем байка Кроссмастер и автомобилем Черри Тигго произошло на одной из улиц населенного пункта Жуково.
В результате лобового столкновения мотоциклист получил смертельные травмы. Пассажира двухколесного ТС с серьезными повреждениями госпитализировали.
На данный момент обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД и другие службы.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе водитель и пассажирка Lifan получили травмы, врезавшись в электроопору.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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