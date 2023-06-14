В Башкирии погиб мотогонщик, упав с 30-метрового обрыва

10:20, 14 июн 2023

В Башкирии во вторник, 13 июня днем, произошло дорожно-транспортное происшествие в Стерлитамакском районе республики, в результате которого погиб мужчина 59 лет. Информацию об этом передали в ГИБДД РБ.



По информации ведомства, пострадавший двигался на байке по полю в сторону трассы Стерлитамак - Раевка в районе населенного пункта Рязановка.







"В определенный момент он подъехал к обрыву глубиной около 30 метров. Допустив съезд мотоцикла с обрыва, водитель упал на берег реки Куганак", - сообщили в Госавтоинспекции.



В результате происшествия горожанин получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков скорой помощи.



Выяснилось, что погибший был опытным гонщиком-мотоциклистом с 40-летним водительским стажем.

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Автор: Семен Подгорный