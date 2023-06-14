Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

За истекшие сутки на территории Башкирии сгорели сразу 8 бань

За истекшие сутки на территории Башкирии сгорели сразу 8 бань

11:30, 14 июн 2023

За минувшие сутки на территории Башкирии сгорело сразу восемь бань: две – в Туймазинском, по одной – в Чишминском, Дуванском и Баймакском районах, а также в городе Стерлитамаке, Благовещенске и в садах Уфы. Об этом в эфире ЦУР сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Петр Ильин.



– Одной из основных причин этих пожаров является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей: либо слишком долго топят, либо недостаточна противопожарная отделка при проходе трубы через крышу. Также напомню, что разжигать печи с помощью горючей жидкости недопустимо – можно получить серьезные ожоги, – отметил представитель экстренного ведомства.


Он добавил, что за последние 24 часа в республике зарегистрировали 33 техногенных пожара. Ни в одном из них никто не погиб и не пострадал.

Читайте также:

Житель Башкирии поджег общественный туалет
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: пожар происшествия
Читайте также

В Кармаскалинском районе мужчина получил серьёзные ожоги
Происшествия в Башкирии
В Кармаскалинском районе мужчина получил серьёзные ожоги
В Башкирии за прошедшие сутки произошло 19 пожаров, сгорело 7 бань
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за прошедшие сутки произошло 19 пожаров, сгорело 7 бань
В Башкирии за минувшие сутки обнаружено пять лесных пожаров
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за минувшие сутки обнаружено пять лесных пожаров
В Башкирии проходят противопожарные рейды в СНТ
Общество в Башкирии
В Башкирии проходят противопожарные рейды в СНТ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: