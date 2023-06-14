За истекшие сутки на территории Башкирии сгорели сразу 8 бань

11:30, 14 июн 2023

За минувшие сутки на территории Башкирии сгорело сразу восемь бань: две – в Туймазинском, по одной – в Чишминском, Дуванском и Баймакском районах, а также в городе Стерлитамаке, Благовещенске и в садах Уфы. Об этом в эфире ЦУР сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Петр Ильин.







– Одной из основных причин этих пожаров является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей: либо слишком долго топят, либо недостаточна противопожарная отделка при проходе трубы через крышу. Также напомню, что разжигать печи с помощью горючей жидкости недопустимо – можно получить серьезные ожоги, – отметил представитель экстренного ведомства.





Он добавил, что за последние 24 часа в республике зарегистрировали 33 техногенных пожара. Ни в одном из них никто не погиб и не пострадал.

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Фото: МЧС по РБ