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Возле шихана Торатау в Башкирии возник пожар

Возле шихана Торатау в Башкирии возник пожар

14:57, 14 июн 2023

Неподалёку от шихана Торатау случился пожар. Пользователи соцсетей уже успели начать переживать: близ горы в небо поднимался дым. Подробности рассказали в региональном МЧС.

— Возле шихана Торатау горит мусор и трава на площади 200 на 200 квадратных метров — объяснили в пресс-службе.

Несмотря на кажущуюся близость от шихана, оказалось, что возгорание произошло в пяти километрах от Торатау, возле села Ишеево. На данный момент огонь почти потушили, на месте работают спасатели.
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Автор: ufa1.ru
Фото: Моя Уфа| Новости Уфа Башкирия / T.me
Теги: шиханы торатау пожар происшествия
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