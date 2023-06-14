Возле шихана Торатау в Башкирии возник пожар

14:57, 14 июн 2023

Неподалёку от шихана Торатау случился пожар. Пользователи соцсетей уже успели начать переживать: близ горы в небо поднимался дым. Подробности рассказали в региональном МЧС.



— Возле шихана Торатау горит мусор и трава на площади 200 на 200 квадратных метров — объяснили в пресс-службе.



Несмотря на кажущуюся близость от шихана, оказалось, что возгорание произошло в пяти километрах от Торатау, возле села Ишеево. На данный момент огонь почти потушили, на месте работают спасатели.

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Фото: Моя Уфа| Новости Уфа Башкирия / T.me