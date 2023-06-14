В Башкирии в ДТП с иномарками погибла 47-летняя женщина

23:38, 14 июн 2023

В Башкирии в среду вечером, 14 июня, в Белорецком районе республики произошла авария с иномарками, в результате которой погибла женщина. Информацию об этом передали в Госавтоинспекции РБ.







По предварительным данным, ДТП произошло на 6-ом километре автодороги Белорецк-Учалы-Миасс. Здесь столкнулись грузовик Фольксваген Транспортер и Опель Астра. 47-летняя женщина, находившаяся в «Фольксвагене», получила смертельные травмы и умерла до прибытия медиков скорой помощи.



В деталях происшествия разбираются инспекторы ГИБДД.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что пьяный житель Белорецкого района утонул, отправившись купаться на пруд.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ