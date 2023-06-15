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В Башкирии во время пожара в частном доме чуть не погибли 3 детей

В Башкирии во время пожара в частном доме чуть не погибли 3 детей

09:10, 15 июн 2023

14 июня, в Кушнаренковском районе Башкирии во время пожара в частном доме чуть не погибли трое детей. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.



Инцидент случился на улице Ахмалетдинова в селе Ахметово. В доме, где произошло происшествие, проживала семья с пятью детьми, один из которых новорожденный. Сообщается, что во время ЧП мать с самым младшим ребенком были в больнице, а отец с одним из сыновей поехал к ним. Дома остались трое детей, они гуляли во дворе, и в какой-то момент один из них решил приготовить яичницу на сковородке.

– Включил плиту, налил масло и вышел во двор посмотреть скотину. По возвращении все уже было в огне. Главное – успел вовремя выйти в безопасную зону, – рассказывает МЧС.


На место ЧП были направлены силы и средства МЧС и добровольной пожарной команды Ахметовского сельсовета. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Многодетная семья будет временно проживать у своей родни. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Кушнаренковском районе Башкирии недалеко от населенного пункта Картяки местные жители в пруду обнаружили тело мужчины в одежде.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Ахметово Кушнаренковский район происшествия пожар
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