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Из-за сильного ливня в Абхазии 10 туристов из Башкирии остались без документов

Из-за сильного ливня в Абхазии 10 туристов из Башкирии остались без документов

09:15, 15 июн 2023

10 туристов из Башкирии, большинство из которых дети, остались без документов из-за сильного ливня в Гагрском районе Абхазии. Им выдадут свидетельства на возвращение в Россию. Об этом со ссылкой на советника-посланника посольства России в Абхазии Максима Литвинова 14 июня сообщил ТАСС.



– У них никаких документов не осталось, – отметил Литвинов.

Пострадавшие заполнили необходимые формуляры для выдачи им свидетельств на возвращение в Россию. Пресс-секретарь посольства Денис Лавриком пообещал приложить «максимум усилий», чтобы жители Башкирии получили документы в кратчайшие сроки. Их переселили в гостиницу с трехразовым питанием.


Сильный ливень обрушился на Гагру в ночь на 14 июня. Часть республиканской трассы оказалась затоплена, некоторые дома и вовсе смыло потоками воды, в эпицентре стихии также оказалась гостиница.

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Автор: www.ufa.kp.ru
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