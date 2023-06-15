Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе из-за долгов экс-полицейский избил и похитил человека (видео)

В Уфе из-за долгов экс-полицейский избил и похитил человека (видео)

09:22, 15 июн 2023

Экс-полицейский избил человека и похитил его прямо с Центрального рынка в Уфе. Таким способом он выбивал 40-тысячный долг для своего знакомого. 



Заёмщик, а потом и жертва — Ильфир — взял деньги, чтобы отремонтировать машину после аварии. Вернуть должен был через пару месяцев, но потерял работу и откладывал срок на потом. Тогда появился Илсур Шамсиев — по словам пострадавшего, бывший полисмен и действующий коллектор. Назначил встречу у ТЦ, около входа избил Ильфира и уволок в машину.


После нескольких часов езды по городу, угроз, ударов по голове решил прикрыть зад, записав на видео отказ жертвы от претензий. Но в полицию избитый всё же обратился. Когда в деле начал разбираться Следком, Илсур залёг на дно, а ростовщик сразу забыл о долге.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Жительница Уфы хитрым способом обналичила материнский капитал.

Читайте также:

В Башкирии задержали криминального авторитета – "смотрящего" за Белебеевским районом
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Мэш Батащ
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
Читайте также

В Башкирии сосед из-за отказа дать деньги в долг до смерти избил 95-летнюю женщину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сосед из-за отказа дать деньги в долг до смерти избил 95-летнюю женщину
В Кушнаренковском районе мужчина из-за 600 рублей жестоко избил пожилую женщину
Происшествия в Башкирии
В Кушнаренковском районе мужчина из-за 600 рублей жестоко избил пожилую женщину
В Уфе молодой парень узнав, что подруга нашла ему замену, жестоко избил ее
Происшествия в Башкирии
В Уфе молодой парень узнав, что подруга нашла ему замену, жестоко избил ее
В Зианчуринском районе муж зарезал жену за отказ в интиме
Происшествия в Башкирии
В Зианчуринском районе муж зарезал жену за отказ в интиме


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: