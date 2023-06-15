В Уфе из-за долгов экс-полицейский избил и похитил человека (видео)
09:22, 15 июн 2023
Экс-полицейский избил человека и похитил его прямо с Центрального рынка в Уфе. Таким способом он выбивал 40-тысячный долг для своего знакомого.
Заёмщик, а потом и жертва — Ильфир — взял деньги, чтобы отремонтировать машину после аварии. Вернуть должен был через пару месяцев, но потерял работу и откладывал срок на потом. Тогда появился Илсур Шамсиев — по словам пострадавшего, бывший полисмен и действующий коллектор. Назначил встречу у ТЦ, около входа избил Ильфира и уволок в машину.
После нескольких часов езды по городу, угроз, ударов по голове решил прикрыть зад, записав на видео отказ жертвы от претензий. Но в полицию избитый всё же обратился. Когда в деле начал разбираться Следком, Илсур залёг на дно, а ростовщик сразу забыл о долге.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Жительница Уфы хитрым способом обналичила материнский капитал.