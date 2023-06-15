В Башкирии водитель без прав на «Ауди» погубил 31-летнюю пассажирку
13:59, 15 июн 2023
В Туймазинском районе Башкирии «Ауди А6» вылетела с трассы в кювет. Как сообщили в ГИБДД, в результате ДТП погибла 31-летняя пассажирка иномарки. Трагедия произошла на автодороге Серафимовский — Нижнетроицкий.
29-летний мужчина, находившийся за рулем, помещен в больницу. В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водительских прав у пострадавшего не было.
У водителя взята кровь на исследование для определения состояния опьянения.