В Башкирии водитель без прав на «Ауди» погубил 31-летнюю пассажирку

13:59, 15 июн 2023

В Туймазинском районе Башкирии «Ауди А6» вылетела с трассы в кювет. Как сообщили в ГИБДД, в результате ДТП погибла 31-летняя пассажирка иномарки. Трагедия произошла на автодороге Серафимовский — Нижнетроицкий.



29-летний мужчина, находившийся за рулем, помещен в больницу. В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водительских прав у пострадавшего не было.



У водителя взята кровь на исследование для определения состояния опьянения.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Туймазинском районе Башкортостана водитель без прав погиб опрокинувшись в кювет.



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Фото: ГИБДД по РБ