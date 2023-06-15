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В Башкирии водитель без прав на «Ауди» погубил 31-летнюю пассажирку

В Башкирии водитель без прав на «Ауди» погубил 31-летнюю пассажирку

13:59, 15 июн 2023

В Туймазинском районе Башкирии «Ауди А6» вылетела с трассы в кювет. Как сообщили в ГИБДД, в результате ДТП погибла 31-летняя пассажирка иномарки. Трагедия произошла на автодороге Серафимовский — Нижнетроицкий.

29-летний мужчина, находившийся за рулем, помещен в больницу. В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водительских прав у пострадавшего не было.

У водителя взята кровь на исследование для определения состояния опьянения.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Туймазинском районе Башкортостана водитель без прав погиб опрокинувшись в кювет. 

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Автор: proural.info
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия аварии смерть
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