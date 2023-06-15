Глава Белокатайского района Башкирии попросил помощи в поисках подростка

14:23, 15 июн 2023

Глава Белокатайского района Башкирии Масхут Минигалин призвал сельчан помочь в поисках пропавшего в конце мая 17-летнего Тимура Сулейманова. Чиновник объявил сбор добровольцев.







— Тимур Сулейманов, пропавший более 2 недель назад, все еще не найден! — сообщил Минигалин в своих соцсетях сегодня, 15 июня, — Завтра, 16 июня, в 10:00 часов у здания полиции состоится сбор волонтеров для дальнейшего поиска подростка.



Глава района уточнил, что поиски пройдут, в том числе в лесу, и напомнил волонтерам о необходимости использовать средства защиты от насекомых.





— Искренне благодарю неравнодушных белокатайцев, которые помогали и продолжают помогать в поиске Тимура. Надеюсь, что завтра соберется как можно больше людей, чтобы охватить поиском максимальное количество территорий, — добавил Минигалин.



Напомним, парень ушел из дома бабушки в деревне Юлдашево еще 28 мая, но поиски начались лишь 3 дня спустя, так как родственники полагали, что школьник отправился в соседнее село сдавать выпускной экзамен. Однако, в школе мальчик так и не появился.

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Фото: соцсети